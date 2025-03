Illegale Abtreibung: Bedingte Freiheitsstrafe für 36-Jährigen

Versuchte schwere Körperverletzung, Schwangerschaftsabbruch, versuchte Nötigung und Verstoß gegen das Waffengesetz: Eine handfeste Auseinandersetzung Ende Jänner hatte gestern für ein Linzer Paar ein gerichtliches Nachspiel. Laut Anklage soll der 36-Jährige seine Freundin zur illegalen Abtreibung angestiftet haben. Deshalb wurde der Mann am Landesgericht Linz als Bestimmungstäter zu einer bedingten Freiheitsstrafe von fünf Monaten verurteilt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Medikament aus Polen

Seine gleichaltrige Partnerin ist nicht zur Verhandlung erschienen. Da die Frau keinen festen Wohnsitz hat, wurde sie bei der Polizei zur Fahndung ausgeschrieben. Im Fall einer Verurteilung drohen der Beschuldigten bis zu fünf Jahre Haft.

In der Nacht auf den 21. Jänner wurde die Polizei zu einer Wohnung im Linzer Stadtteil Bindermichl gerufen. Die Frau soll mit einem Taschenmesser ihren Partner in den linken Oberarm gestochen haben. Die blutende Wunde hatte sich der Mann selbst verbunden. Der Beschuldigte hingegen soll seine Freundin bei dem Streit an den Haaren und am Oberarm gepackt und zur Wohnungstür gezerrt haben, sagt Walter Eichinger, Pressesprecher und Vizepräsident des Landesgerichts Linz. In der Wohnung wurden zudem trotz Waffenverbot für beide Beschuldigte Softgun-Patronen mit Schrotmunition und der Nachbau eines Schrotmörsers sichergestellt.

Es zeigte sich, dass dem Übergriff ein vermutlich seit Längerem schwelender Beziehungsstreit samt einer illegalen Abtreibung vorangegangen sein dürfte. Denn die Beamten entdeckten auf dem Handy der Frau ein Foto eines toten Fötus, der in einer Toilette lag.

Am 9. Dezember soll die Frau den Schwangerschaftsabbruch und eine Fehlgeburt durch ein Medikament aus Polen herbeigeführt haben. Dem Mann kam dabei die Rolle als Bestimmungstäter zu. Er soll wiederholt geäußert haben, dass er keine Kinder wolle und er die Beziehung beenden werde, wenn sie das Kind nicht abtreibe, teilt Eichinger mit.

Autor Daniel Gruber

