Illegal in Österreich: Vier Männer festgenommen

Zwei Männer, die am Montag gegen sieben Uhr früh in Linz kontrolliert werden sollten, ergriffen zu Fuß die Flucht in Richtung Wasserwald, konnten aber wenig später gefasst werden. Eine Frau hatte angezeigt, dass das Duo an einer Tankstelle nicht bezahlt hatte. Der Tankbetrug stellte sich zwar als falscher Verdacht heraus, allerdings waren beide Männer illegal im Land. Gegen den 24-jährigen aus Bosnien bestand ein aufrechtes Einreiseverbot, der 26-jährige Nordmazedonier war ohne gültige Dokumente nach Österreich gekommen. Beide Männer wurden festgenommen.

Wenig später zogen zwei Männer auf der Innkreisautobahn die Aufmerksamkeit der Polizei auf sich: Das Duo hielt sich im Bereich der Betriebsumkehr Pram am Pannestreifen auf, weshalb ein Verkehrsteilnehmer Anzeige erstattet hatte. Wie sich herausstellte, hatten die beiden keine Reisedokumente dabei und hielten sich somit rechtwidrig im Bundesgebiet auf. Die Marokkaner im Alter von 18 und 29 Jahren wurden festgenommen und schließlich zur Fremdenpolizei nach Wels gebracht