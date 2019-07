"Trost spenden kann man in so einer Situation nicht", sagt Leon Sireisky, Pfarrer von Pischelsdorf (Bez. Braunau). "Man kann nur da sein und den Angehörigen zeigen, dass man ihr Leid mitträgt." Mittwochnachmittag war Sireisky zu dem Bauernhof im Ortsteil Landerting gerufen worden, wo sich gegen 11.20 Uhr eine Tragödie abgespielt hatte: Wie berichtet, war die 19 Monate alte Helena vor dem Anwesen ihrer Großeltern vom Fahrzeug eines 27-jährigen Postzustellers überrollt und getötet worden.

Der Anruf seines Eggelsberger Amtskollegen Markus Klepsa, der mit dem Kriseninterventionsteam zuerst am Unfallort eingetroffen war, hatte Sireisky völlig unvorbereitet getroffen. Klepsa schilderte ihm das furchtbare Unglück und richtete ihm den Wunsch der tief gläubigen Familie nach seinem Beistand aus. "Ihren Schmerz zu sehen, ist mir sehr nahe gegangen", sagt Sireisky. Die Familie ist im Pfarr- und Gemeindeleben bestens integriert. Der Großvater des Mädchens ist Pfarrgemeinderat, Helenas Vater, Lkw-Fahrer von Beruf, ist Mitglied der Musikkapelle. Maria, ihre Mutter, arbeitet als Krankenschwester. Helena war ihr einziges Kind.

Die Oma hatte am Vormittag auf ihr Enkerl aufgepasst. Doch in einem unbeobachteten Moment war Helena ins Freie gelaufen. Als der 27-Jährige wegfahren wollte, hatte er sie übersehen und mit dem linken Hinterreifen überrollt. Obwohl der aus Mattighofen stammende Postzusteller mit der Großmutter unverzüglich Erste Hilfe leistete und wenig später Gemeindeärztin und Notarzt eintrafen, gab es für Helena keine Rettung. Der junge Mann brach zusammen und musste ins Spital eingeliefert werden.

"Entsetzen überall"

Kein Wort des Vorwurfs habe er von der Familie gehört, sagt Sireisky. Nicht gegen den 27-Jährigen und auch nicht gegen Gott, dass er so etwas zulassen konnte. "Was hätte ich auch dagegen sagen können?", fragt Sireisky. "Es wäre ja allzu billig, sich in so einer Situation zum Verteidiger Gottes zu machen und zu sagen, er meine es trotzdem gut."

Bis gegen 17 Uhr ist Sireisky geblieben, dann wurde der Leichnam von der Bestattung abgeholt. "Entsetzen überall", so beschreibt der Pfarrer die Stimmung in der Gemeinde nach der Tragödie.

Am Mittwoch wird Helena im engsten Familienkreis auf dem Friedhof in Pischelsdorf begraben, tags zuvor um 19.30 Uhr wird in der Pfarrkirche für sie gebetet.

