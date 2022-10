Ihre Rechte rund ums Geld: Info-Abend am 24. Oktober in Perg

Am Montag, 24. Oktober, dreht sich in der AK-Bezirksstelle Perg ab 18 Uhr alles um das Thema Geld.

Die aktuellen Krisen verunsichern viele Menschen. Frisst die Inflation mein ganzes Erspartes auf? Wie kann ich meinen Notgroschen am besten anlegen? Welche Bank bietet mir die günstigsten Kontokonditionen? Wie finde ich den passenden Kredit? Mit fixer oder variabler Verzinsung?

Auch rund um Versicherungen stellen sich viele Fragen. Was tun, wenn die Versicherung nicht zahlt? Was soll ich machen, wenn ich mir die Versicherungen nicht mehr leisten kann? Diese und viele weitere Fragen beantworten Ihnen am 24. Oktober in Perg Experten der Arbeiterkammer Oberösterreich.

"Achtung, Falle! Ihre Rechte rund ums Geld": Montag, 24. Oktober, ab 18 Uhr in der AK-Bezirksstelle Perg; Eintritt frei, um Anmeldung unter 050/6906 4711 oder per E-Mail an perg@akooe.at wird gebeten.