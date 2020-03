"Ihr Haus wäre das nächste gewesen": Pensionistin fiel auf Betrüger herein

Es war in der Mittagszeit, als die 77-Jährige den Anruf eines Mannes mit deutschem Akzent erhielt: Dieser gab sich als Polizist einer Linzer Polizeiinspektion aus und erzählte der Seniorin, dass eine syrische Einbrecherbande festgenommen und eine Liste mit künftigen Einbruchsobjekten sichergestellt worden wäre. Auf dieser Liste stünde ihr Haus an oberster Stelle, machte der Betrüger der Pensionistin weis.

Der Anrufer verwickelte die Frau geschickt in ein Gespräch, in dem er sie überzeugte, dass sie aus Sicherheitsgründen all ihre Wertsachen der "Polizei" übergeben solle. Damit diese in einem Safe der Polizei aufbewahrt werden könnten, würden die Wertsachen demnächst von einer "verdeckten Ermittlerin" abgeholt.

Daraufhin trug die Pensionistin all ihren Schmuck - Ringe, Gold- und Perlenketten, Armbänder sowie Armbanduhren sowie Goldmünzen zusammen. Um 15:00 Uhr erschien dann eine etwa 25-jährige Frau zu Fuß beim Wohnhaus des Opfers, nahm wortlos beim Zufahrtstor die Tasche mit dem Schmuck entgegen und ging zu Fuß weg. Die Höhe des Schadens ist derzeit noch nicht bekannt.

Die Täterbeschreibung

Die unbekannte "Ermittlerin" war etwa 25 Jahre alt, rund 1,65 Meter groß, schlank. Sie hatte dunkelbraune schulterlange Haare, die sie offen trug und war mit pinker Jogginghose sowie schwarzem Pullover ohne Kapuze bekleidet.

