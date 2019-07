Identität von schwer verletzter Radlerin geklärt

Die Verunglückte, die im Kepler-Klinikum in "sehr kritischem Zustand" auf der Intensivstation behandelt wird, ist eine 71-Jährige aus dem Bezirk Eferding. Die Tochter der Verunglückten habe sich am Sonntag bei der Polizeiinspektion Eferding gemeldet. Wie berichtet war ein 30-jähriger Deutscher in Richtung Eferding unterwegs, als laut seinen Aussagen die Radfahrerin in Raffelding die Kreuzung mit einer Gemeindestraße überqueren und in die Eferdinger Straße einbiegen wollte. Dabei sei sie ihm vor das Auto gefahren.

