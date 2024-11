"Ideales Skiwetter": Die ersten Skigebiete öffnen am Wochenende

"Am kommenden Wochenende wird es ideales Skiwetter geben", sagt Meteorologe Christian Resch von der GeoSphere Austria. Sonnenschein, leichter Wind und Temperaturen bis zu fünf Grad werden wohl die ersten Wintersportler auf die Pisten locken.

Auch für die Skigebiete sind diese Aussichten gut. Denn einige öffnen heuer wegen der guten Schneebedingungen früher als sonst. So etwa in Hinterstoder, wo die Skifans bereits diesen Samstag die ersten Abfahrten wagen können. Die Seilbahnen auf der Wurzeralm nehmen dann eine Woche später, am 7. Dezember, ihren Betrieb auf. Auch das Skigebiet Hochficht startet eine Woche früher als sonst, der Teilbetrieb beginnt dort ebenfalls bereits diesen Samstag. In der Region Dachstein West wie auch am Kasberg startet die Wintersaison am Freitag nächster Woche.

Doch wie tief muss man heuer für das Skivergnügen in die Tasche greifen? Die Arbeiterkammer Oberösterreich liefert einen Überblick über die neuen Skikarten-Preise.

Erstmals dynamische Preise

Vorneweg: Die Skigebiete Hochficht, Wurzeralm und Hinterstoder-Höss haben in dieser Saison erstmals ein dynamisches Preismodell eingeführt. Das bedeutet, dass die Preise für die Skikarten laufend neu festgelegt werden. Ein Algorithmus bestimmt die Preise basierend auf Faktoren wie Saisonphase, Wochentag oder Wetterdaten. Grundsätzlich gilt, dass die Karte günstiger ist, je früher gebucht wird.

Sternstein: Hier gibt es den billigsten Fixpreis für eine Tageskarte in Oberösterreich. Erwachsene zahlen 44 Euro, eine Kindertageskarte kostet 27 Euro. Die Preise sind bei Online- und Vor-Ort-Kauf gleich.

Hier gibt es den billigsten Fixpreis für eine Tageskarte in Oberösterreich. Erwachsene zahlen 44 Euro, eine Kindertageskarte kostet 27 Euro. Die Preise sind bei Online- und Vor-Ort-Kauf gleich. Kasberg: Erwachsene fahren hier mit 52 Euro (Online-Ticket) beziehungsweise 56 Euro (Tageskasse) vergleichsweise noch preiswert. Für Kinder kostet das Tagesticket 24,50 Euro (online) und 26,50 Euro (Tageskasse).

Erwachsene fahren hier mit 52 Euro (Online-Ticket) beziehungsweise 56 Euro (Tageskasse) vergleichsweise noch preiswert. Für Kinder kostet das Tagesticket 24,50 Euro (online) und 26,50 Euro (Tageskasse). Feuerkogel: Hier kostet das Tagesticket für Erwachsene zwischen 52,50 Euro (Online-Ticket) und 56,60 Euro an der Tageskasse. Kinder zahlen am Feuerkogel 27,30 Euro (online) beziehungsweise 29,50 Euro an der Tageskasse.

Hier kostet das Tagesticket für Erwachsene zwischen 52,50 Euro (Online-Ticket) und 56,60 Euro an der Tageskasse. Kinder zahlen am Feuerkogel 27,30 Euro (online) beziehungsweise 29,50 Euro an der Tageskasse. Hochficht: Hier gelten dynamische Ticketpreise. Diese beginnen für Tageskarten bei den Erwachsenen ab 41 Euro und für Kinder bei 21 Euro.

Hier gelten dynamische Ticketpreise. Diese beginnen für Tageskarten bei den Erwachsenen ab 41 Euro und für Kinder bei 21 Euro. Wurzeralm: Dynamische Tagespässe gibt es auf der Wurzeralm ab 41 Euro für Erwachsene und ab 20,50 Euro für Kinder.

Dynamische Tagespässe gibt es auf der Wurzeralm ab 41 Euro für Erwachsene und ab 20,50 Euro für Kinder. Hinterstoder: Auch hier passen sich die Ticketpreise an verschiedene Faktoren an. Ein Tagesticket für Erwachsene gibt es ab 44,50 Euro, für Kinder beginnt der Skispaß bei 22,50 Euro.

Auch hier passen sich die Ticketpreise an verschiedene Faktoren an. Ein Tagesticket für Erwachsene gibt es ab 44,50 Euro, für Kinder beginnt der Skispaß bei 22,50 Euro. Dachstein Krippenstein: Hier gelten fixe Preise, allerdings sind diese unterschiedlich, je nachdem, ob man online oder vor Ort kauft. Erwachsene zahlen online für das Tagesticket 54,90 Euro und vor Ort 59,50. Für Kinder gibt’s die Tageskarte online um 28,60 Euro und an der Tageskassa um 30,90 Euro.

Hier gelten fixe Preise, allerdings sind diese unterschiedlich, je nachdem, ob man online oder vor Ort kauft. Erwachsene zahlen online für das Tagesticket 54,90 Euro und vor Ort 59,50. Für Kinder gibt’s die Tageskarte online um 28,60 Euro und an der Tageskassa um 30,90 Euro. Dachstein West: Erwachsene zahlen online 61,90 und an der Kasse 66,90 Euro. Kinder fahren um 32,20 Euro (online) beziehungsweise 34,80 Euro (Tageskasse).

Erwachsene zahlen online 61,90 und an der Kasse 66,90 Euro. Kinder fahren um 32,20 Euro (online) beziehungsweise 34,80 Euro (Tageskasse). Auch in den Salzburger Skigebieten gelten dynamische Preise:

Hochkönig: Tickets für Erwachsene kosten ab 60,50 Euro (Vorsaison bis 20. Dezember), danach ab 65 Euro. Kinder fahren ab 30,50 Euro (Vorsaison) beziehungsweise ab 33 Euro (Hauptsaison).

Tickets für Erwachsene kosten ab 60,50 Euro (Vorsaison bis 20. Dezember), danach ab 65 Euro. Kinder fahren ab 30,50 Euro (Vorsaison) beziehungsweise ab 33 Euro (Hauptsaison). Skicircus Saalbach-Hinterglemm: In der Vorsaison kosten die Karten 68,50 Euro für Erwachsene und 34 Euro für Kinder. In der Hauptsaison zahlen Erwachsene 76 Euro, Kinder 38 Euro.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Nicole Oirer Nicole Oirer

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.