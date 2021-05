Ob einer mutmaßlichen Brandstiftung löst der Brand in der Gemeinde Kopfschütteln aus: „Manchmal zweifle ich schon an der menschlichen Intelligenz“, schreibt etwa Bürgermeister Andreas Lindorfer in einem Facebook-Posting: „Ich vermute mal, dass es keine Selbstentzündung war. Es wäre nett, wenn sich der oder die Verantwortliche(n) zu ihrer Tat oder auch Missgeschick bekennen würden. Vielleicht hat ja auch jemand etwas bemerkt oder gesehen.“

Die zum Großteil aus Holz gefertigte Toilette ging völlig in Flammen auf. Eine weitere Ausbreitung des Brandes wurde von der örtlichen Feuerwehr verhindert.