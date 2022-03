"Ich wusste, ich möchte nichts anderes machen"

"Jeder Arbeitstag, jedes Projekt, jedes technische Problem sieht anders aus, und es macht mich extrem glücklich, neue Lösungen zu genau diesen Problemen zu finden", sagt Rene Hörschinger. Der 23-Jährige absolvierte nach seiner AHS-Matura den Bachelor-Studiengang Automotive Computing an der Fachhochschule in Hagenberg. Nun startet der eifrige Student bereits in sein zweites Semester im Master für Mobile Computing.

Erstmals in Berührung kam Rene Hörschinger mit dem Bereich Data Science and Machine Learning bei einem Projekt für kamerabasierte Kennzeichenerkennung. "Ab diesem Moment war ich mir sicher, dass ich in diesem Bereich auch in Zukunft bleiben möchte", sagt Hörschinger. Als künftiger Data Scientist möchte er die Chance ergreifen und in einer Firma mittels Machine Learning Modelle bauen, die tatsächlich sinnvoll für Kunden sind und ihnen den Alltag erleichtern.

Wenn sich der 23-Jährige aus Hagenberg einmal nicht mit Programmieren beschäftigt, interessiert er sich besonders für den Motorsport, fährt mit dem Motorrad oder widmet sich dem Entwickeln von Geräten.