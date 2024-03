„Ich wurde durch Zufall Zoopädagogin“

Teresa Landskron ist einer jener Menschen, die den Satz des Komikers Loriot „Ein Leben ohne Hund ist möglich, aber sinnlos“ sofort unterschreiben würden. Nur das Wort Hund würde sie auf Tiere umändern. Denn sie liebt alle Lebewesen – von der Kornnatter über die Königspython bis zu Hunden und Pferden. All diese Tiere hält sie auch selbst. „Schon als Kind hatte ich alle Tiere, die meine Mama erlaubt hat“, erzählt die 25-jährige Linzerin lachend.

Daher ist es auch kein Zufall, dass die Lehramtsstudentin für Chemie und Biologie schon immer nach Nebenjobs Ausschau gehalten hat, die irgendwie mit Tieren zu tun haben. Als sie im Linzer Zoo anfangen konnte, war Landskron daher begeistert. Zwar wurde die Studentin anfangs nur an der Kassa eingesetzt, nach und nach konnte sie jedoch immer mehr Besucherführungen durch den Tiergarten machen. Seit Anfang 2023 hat Landskron die Zoopädagogik über.

„Das ist ein Traumjob für mich, weil er so abwechslungsreich ist und ich damit meine pädagogische Ausbildung mit meinem Wissen über Tiere verbinden kann“, schwärmt Landskron. Der große Unterschied zur Schule sei, dass ihre Ausführungen für die Kinder unmittelbar erlebbar seien, was natürlich spannender sei als der Unterrichtsstoff im Klassenzimmer.

Besonders freut sich die Zoopädagogin stets, wenn sie mit ihren Besuchern zur Schaufütterung beim Krokodil Toni vorbeikommt. „Der Arme wurde als Jungtier in einer Badewanne gehalten, bevor er in den Zoo kam. Mittlerweile lebt Toni aber artgerecht in unserem Tropenhaus und kommt sogar, wenn ihn die Tierpfleger rufen“, erzählt Landskron.

Auch wenn es unvorstellbar klingt, aber die fleißige Linzerin geht neben ihrem Studium und dem 25-Stunden-Job als Zoopädagogin noch einer weiteren Beschäftigung nach: „Ich unterrichte Lehrlinge in angewandter Mathematik für KFZ-Technik. Auch das macht mir großen Spaß.“

„Ich hätte mir nie gedacht, dass ich einmal in einem Zoo arbeiten würde, aber ich liebe diesen Job.“

Teresa Landskron (25),

Zoopädagogin aus Linz mit ihren Shar-Pei-Mischlingen Hera und Zeus

