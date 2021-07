Einen Tag nach dem Raubüberfall auf das Waffengeschäft Eduard Kettner in der Garnisonstraße in Linz deutet nichts mehr darauf hin, welche Szenen sich Montagabend in den Geschäftsräumen abgespielt haben. Gegen 18 Uhr betrat ein 17-jähriger Lehrling aus Sankt Peter am Wimberg das Waffengeschäft und bedrohte einen Angestellten mit einem Revolver – dieser stellte sich im Nachhinein als Spielzeugwaffe heraus. Er forderte den Mitarbeiter auf, Waffen und Munition in einen mitgebrachten Rucksack