"Ich will zu meinem Kind! Ich geh nicht weg! Ich will zu meinem Kind!" Es waren Worte des Schmerzes und der Verzweiflung, die Margot Kloibmüller am Eingang des Linzer Uniklinikums der Portiersdame entgegenbrachte. Oder vielmehr entgegenschrie, wie die Pensionistin heute sagt. Weil es geheißen hatte, dass sie an diesem Tag nicht mehr zu ihrer Tochter Mariella dürfe. Und das, obwohl die 45-Jährige zu diesem Zeitpunkt bereits im Sterben lag. Das war heute vor fünf Wochen. Seither hat sich für die