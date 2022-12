Heute Mittag soll eine Entscheidung fallen: ob die Lifte in Hinterstoder und auf der Wurzeralm tatsächlich am Donnerstag Fahrt aufnehmen oder der Schwung noch bis zum Samstag ausbleibt. Die Abfahrt wird aber an beiden Tagen bei der Mittelstation enden, für den Rutsch ins Tal fehlt die Unterlage. Noch sei aber nichts aus der Zeit, sagt Helmut Holzinger. Der Vorstand der Hinterstoder-Wurzeralm-Bergbahnen und Fachgruppenobmann der Seilbahnen in Oberösterreich erwartet eine gute Saison.