"Die Jahre verfliegen. Es geht so schnell", sagt Andrea Kawecki und blickt seufzend auf ihre Tochter Marlene, die am Montag zum ersten Mal in die Schule, genauer in die Volkschule Leonding, gehen darf. Denn die 6-Jährige ist eine von oberösterreichweit 15.209 Taferlklasslern, die heuer in das Abenteuer Schule starten.