"Ich werde auf jeden Fall Technik studieren"

Was ist dünner als ein Haar und lässt Flugzeuge fliegen? Antwort: die Carbonfaser, die zehn Mal dünner ist als ein Haar, aber doppelt so hart wie Stahl. Der Leichtbau war nur eines von insgesamt 18 Workshop-Themen, aus denen 2800 Schüler aus allen Gymnasien Oberösterreichs bei der von den OÖNachrichten unterstützten Aktion "Traumberuf Technik" an der Johannes-Kepler-Universität (JKU) in Linz wählen können. Dabei präsentieren die Fachhochschule Oberösterreich (FH OÖ) und die JKU noch bis heute ihre spannendsten Technikstudien. "Ich habe mich für den Workshop ,Faszination Innovation‘ angemeldet, weil mich futuristische Produktneuheiten interessieren, die auf den Markt kommen werden", sagt die 17-jährige Emma vom Gymnasium in Braunau. Der 16-jährige Alvin vom Linzer Körnergymnasium will "auf jeden Fall etwas Technisches studieren, vielleicht Schiffskonstruktion".

Mit einer Legende aufgeräumt

"Wir müssen es schaffen, junge Menschen für die Technik zu begeistern", sagt Robert Wille, Informatikprofessor an der JKU. In zehn bis 15 Jahren würden wir eine Welt erleben, in der künstliche Intelligenz und Quantencomputer neu definiert werden müssten. "Ihr werdet das nächste heiße Ding mitentwickeln", sagt Wille zu den Schülern und erinnert daran, dass es vor 15 Jahren noch kein Smartphone gab.

Mit einer "Urban Legend" räumt Michael Rabl, Dekan der FH OÖ, auf, wonach nur HTL-Absolventen Technik an Fachhochschulen studieren könnten. "Wir versuchen allen Schülern, egal aus welchem Bildungszweig, die Chance zu geben, in ein Technikstudium hineinzuwachsen, und bieten dafür einen sanften Einstieg mit Förderunterricht an", sagt Rabl. Rund ein Viertel der Studierenden an der FH OÖ seien AHS-Maturanten. "Die Mischung aus unterschiedlichen Vorbildungen ist für uns und für die Wirtschaft unglaublich wertvoll."

"Tolle Jobchancen für Techniker"

Die Aktion "Traumberuf Technik" findet heuer bereits zum 14. Mal statt. Die Idee dazu entwickelte die Wirtschaftskammer Oberösterreich (WKOÖ), die einen "irrsinnigen Technikermangel" in der Industrie sieht. "Das wird sich in den nächsten Jahren noch verschärfen. Deshalb wollen wir bei den Schülern das Interesse für die Technik wecken, die tolle Jobchancen bietet", sagte Carina Plachy von der Sparte Industrie der WKOÖ.

Ein weiterer Förderer von "Traumberuf Technik" ist die Sparkasse OÖ. "Es gibt immer mehr Bedarf an technischen Berufen – nicht nur in der Industrie, sondern auch bei uns in der Bank suchen wir nach jungen, ambitionierten Techniktalenten", sagt Stefanie Christina Huber, Vorstandsvorsitzende der Sparkasse OÖ.

Michael Rabl (FH OÖ), Stefanie Christina Huber (Sparkasse), Robert Wille (JKU), Carina Plachy (WKOÖ), Markus Staudinger (OÖN, v. l.)

