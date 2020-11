Zweimal hintereinander hatte Florian Gschwandtner am Montag vor zwei Wochen trainiert. Die Gliederschmerzen, die er am Tag darauf verspürte, schrieb er der Belastung zu. Auch den leichten Husten, der wenig später einsetzte, erklärte sich der Runtastic-Gründer mit der Intensität der Bewegung. "Aber die Nacht war dann der Horror und die darauffolgenden Tage ziemlich schlimm. Ich hatte persönlich noch nie solche Gliederschmerzen und war so kaputt, dass mich absolut gar nichts interessieren hätte können. Das ist wirklich selten bei mir", schreibt Gschwandtner.

In einem "Covid-Feedback" berichtet der 37-Jährige in den sozialen Medien über seinen Krankheitsverlauf. Detaillierter darüber sprechen möchte er nicht. Seine Zeilen seien als Weckruf gedacht. Für all jene, "die das Ganze immer noch für eine kleine Erkältung oder überhaupt für eine Illusion halten"

"Nehmt die Sache bitte ernst"

Er wisse, bei wem er sich angesteckt habe, schreibt Gschwandtner und habe dann zum Glück auch keinen Kontakt mehr mit anderen Personen gehabt. Als Sportler seien für ihn auch die Daten seiner Fitnessuhr interessant: Die Atemfrequenz sei deutlich angestiegen, der Ruhepuls schoss von 49 auf 63 in die Höhe. "Neben Gliederschmerzen, Fieber, leichtem Husten, Schüttelfrost und Kopfschmerzen war es eigentlich die Müdigkeit, die mich am meisten fertiggemacht hat", schreibt Gschwandtner.

Auch nach sieben Tagen sei er "bei Weitem noch nicht fit" gewesen, erst vergangenen Sonntag habe er sich wieder zu einer Laufrunde über "ein paar Kilometer" aufgemacht. Mit Sport werde er es am Anfang aber nicht übertreiben.

Mehr als 200 Sporteinheiten hat der gebürtige Steyrer dieses Jahr bereits absolviert. "Ich würde mich als sehr fit bezeichnen, und es hat mich brutal erwischt. Also nehmt die Sache bitte ernst. Wir müssen auch den Lockdown ernst nehmen, auch wenn wir ihn alle miteinander nicht haben wollen", schreibt Gschwandtner.

"Aber diese drei Wochen retten hoffentlich Leben, und uns allen ermöglichen sie hoffentlich ein halbwegs normales Weihnachtsfest." Zusammenfassend wolle er sagen: "Covid ist real und keine Illusion. Bleibt bitte gesund!" (geg)

