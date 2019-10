Dichter Nebel hängt über Leopoldschlag. Er spiegelt die Stimmung in der Ortschaft Wullowitz einen Tag nach der Bluttat. Trauer vermischt sich nach dem Mord an dem 63 Jahre alten Franz G. und dem Mordversuch an David H. (32) mit Wut. Der Tat verdächtigt wird ein im Ort bekannter 33-jähriger Afghane. Er soll David H. wegen eines Streits um einen Tagesjob im Altstoffsammelzentrum mit einem Messer attackiert haben.