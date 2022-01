"Ich stehe hier, stellvertretend für meinen Großvater"

84.000 Namen sind im "Raum der Namen" in der KZ-Gedenkstätte Mauthausen in Glas graviert. Es sind die bekannten Vor- und Nachnamen der rund 100.000 Menschen, die in Mauthausen und seinen 49 Nebenlagern von den Nationalsozialisten ermordet worden sind. Statt der Namen hatten sie von den Nazis Nummern bekommen.