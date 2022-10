"Ich spürte etwas am Arm": Mühlviertlerin entdeckte Skorpion im Bett

Als sich Sarah Seidel am Freitag schlafen legte, ahnte sie noch nicht, mit wem sie an diesem Abend ihr Bett teilen sollte. Es war gegen 21:45 Uhr, als die 41-Jährige etwas an ihrem Arm spürte. "Es fühlte sich an wie ein Stück Rinde, aber ein lebendiges Stück", teilte die Grafikdesignerin ihr Erlebnis auf Facebook mit.

Sie drehte das Licht im Schlafzimmer auf und entdeckte einen Skorpion in ihrem Bett. Die erschrockene Frau bat ihren neunjährigen Sohn, ein Glas zu holen, und stülpte dieses über das etwa drei Zentimeter große Spinnentier. "Ich muss aufpassen, dass der jetzt nicht entwischt - das war mein erster Gedanke. Auf keinen Fall schlafe ich in einem Raum, in dem sich ein Skorpion aufhält", erzählt Seidel im OÖN-Gespräch.

Das Tier war etwa drei Zentimeter groß. Bild: privat

Mit einem Hilferuf wandte sie sich darauf an ihre Facebook-Freunde, "denn ich wusste nicht, was ich mit dem Tier anstellen sollte." "Braucht jemand einen Skorpion?" fragte sie daher in ihrem Posting ironisch. "Normalerweise würde ich jetzt drüber nachdenken, wie ich das gefangene Tier füttern und pflegen kann. Aber ich muss sagen, in diesem Fall bin ich befangen. Wir haben schon eine Katze und zwei Hamster, das reicht einstweilen."

Mitbringsel aus dem Urlaub

Der ungebetene Gast dürfte aus einer Tasche gekrochen sein, die Seidel zuvor auf das Bett gelegt hatte. Er dürfte als blinder Passagier in das Mühlviertel gereist sein. "Die Tasche hatte ich im Kroatien-Urlaub mit dabei und das war Mitte August", erinnert sich Seidel. Den Skorpion hat sie mittlerweile der Tierrettung übergeben. Wie ihr dort ein Experte erklärte, würden sich Skorpione oft monatelang verkriechen, ohne dass sie etwas zu essen brauchen. So dürfte es das Tier so lange in der Tasche ausgehalten haben.

Nicht lebensbedrohlich

Der Stich eines Skorpions ist für Menschen selten lebensgefährlich. Die meisten Skorpionstiche sind nicht gefährlicher als der Stich einer Wespe. Nur ganz wenige Skorpionarten können für Menschen wirklich lebensbedrohlich werden. Die giftigsten Arten leben in Nordafrika, Indien und Mexiko. Skorpione, die im Mittelmeerraum leben, sind meistens harmlos.