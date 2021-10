"Ich sehe wieder eine schwere Belastung auf uns zukommen"

Von Rohrbach im Norden bis Bad Ischl im Süden, von Braunau im Westen bis Steyr im Osten: An 17 Spitalsstandorten haben Krankenhaus-Bedienstete gestern in 15-minütigen Versammlungen auf die angespannte Lage in den Spitälern hingewiesen und zum Impfen aufgerufen. Die Initiative ging von Oberösterreichs Ärztekammer aus. Die OÖN haben mit deren Präsidenten Peter Niedermoser gesprochen.