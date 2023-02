"Ich musste in die Türkei, um dort zu helfen"

Bis auf den letzten Winkel ist das Auto von Burak Seckin gefüllt: Lebensmittel, Hygieneartikel, Decken, Nahrung für Kleinkinder und Windeln stapeln sich in dem blauen Pkw, mit dem der Welser vergangenen Donnerstag gemeinsam mit einem Freund von Österreich nach Gaziantep in die Türkei gefahren ist. 40 Stunden lang waren sie unterwegs, fast 4000 Kilometer trennen sie nun schon tagelang von der österreichischen Heimat. "Ich konnte nicht in Österreich bleiben, ich musste in die Türkei fahren.