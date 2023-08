Cornelia Pammer: "Ich mag's einfach im Wasser"

Seit Dienstagfrüh ist Cornelia Pammer (23) von der Langbahn Schwimm-Weltmeisterschaft in Fukuoka (Japan) wieder zurück in Österreich. Den Jetlag nach sieben Stunden Zeitverschiebung merkt man der Schwimmerin aus Leonding im Gespräch nicht an. Insgesamt fast drei Wochen, davon sechs Tage im Trainingslager, hat Pammer für die WM in Japan verbracht. Ganz zufrieden ist sie mit den Ergebnissen aus Einzel- und Staffelbewerb nicht: "Ich wäre gern noch besser geschwommen. Ich glaube, dass da bei allen im Team noch mehr drin ist".

Das gemeinsame Ziel konnten Pammer und ihre Teamkolleginnen vom Österreichischen Schwimmverband (OSV) aber erreichen: Mit der Frauen-Staffel über 4 x 200 m Kraul brachten sie sich mit Platz sechzehn in der Halbzeitwertung für die Olympischen Spiele 2024 in Paris in Position. Diese Platzierung gilt es im Februar bei Teil zwei der Olympia-Qualifikation in Doha zu verteidigen.

"Sind nicht viel daheim"

Die junge Leondingerin befindet sich nicht nur gedanklich schon wieder beim nächsten Wettkampf: Die OÖN erreichen sie auf dem Weg zu den 78. österreichischen Staatsmeisterschaften, die von Donnerstag bis Samstag im steirischen Kapfenberg stattfinden. Der Fokus der 38-fachen Staatsmeisterin in der Allgemeinen Klasse liegt aber weniger auf den Meisterschaften, der nächste Höhepunkt der Saison ist vielmehr die U23 Europameisterschaft in Dublin. Beginn: Kommenden Dienstag. "Viel daheim sind wir nicht", lacht die Sportlerin.

Das Schwimmen hat sie "ganz normal im Verein" beim 1. USC Traun gelernt. Diesem Verein, bei dem ihr Vater Sektionsleiter ist, ist sie bis heute treugeblieben. Nur kurzzeitig drohte eine zweite sportliche Leidenschaft das Schwimmen ein wenig aus Pammers Leben zu verdrängen. "Nach einem Abstecher zum Turnen hat mich doch wieder die Lust am Schwimmen gepackt, besonders als meine jüngere Schwester damit angefangen hat".

Bild: Daniel Hofer

Mit acht Jahren stand bereits zwei bis drei Mal Training pro Woche am Programm, mit 13 Jahren wechselte Pammer ins Olympiazentrum auf der Linzer Gugl. Zwei tägliche Trainingseinheiten und zusätzliches Krafttraining "an Land" sind nach wie vor Fixpunkte im Leben der sportbegeisterten Leondingerin. Die Wochenenden verbringt sie meist auf regionalen oder internationalen Wettkämpfen, beziehungsweise auf dem Weg dorthin. Mit ihrem Schwimm-Team war sie schon Trainingslager in der Türkei oder auf Teneriffa, "China und jetzt eben Japan sind aber die längste Strecken, die ich bisher geflogen bin". Was sie während der WM in Japan neben Familie und Freunden an Oberösterreich vermisst hat? "Das Essen in Japan war schon brutal gut, aber der Kaiserschmarrn von der Mama hat schon auch etwas", sagt die 23-Jährige.

"Leistungssport ohne Familie? Ganz schwierig"

Viel Zeit bleibt neben dem Schwimmen nicht. Umso mehr genießt Pammer deshalb die Momente mit Familie und Freunden. "Eigentlich ist es komplett egal, was man dann macht, wenn man einmal zuhause ist - hauptsache gemeinsam". Dass sie "ganz gut" mit Stress und Situationsdruck umgehen kann, liege auch an der Unterstützung ihrer Familie. Damit ist aber nicht nur der mentale Beistand vor Wettkämpfen gemeint oder die unzähligen Fahrten zu Trainings und Wettkämpfen, sondern auch die nötige finanzielle Unterstützung. Leistungssport sei "ohne die Eltern oder allgemein die Familie ganz, ganz schwierig", sagt Pammer. Zu den Staatsmeisterschaften in Kapfenberg wollen ihre Eltern jedenfalls samt Großeltern mit dem Wohnmobil anreisen und ihre "Conny" anfeuern.

Bild: Daniel Hofer

Welche die nächsten sportlichen Ziele für Cornelia Pammer sind? "Olympia ist - wahrscheinlich wie bei jedem Sportler - für mich auf jeden Fall noch ein Ziel", ebenso wie das eine oder andere EM- oder WM-Finale noch auf der Liste der sportlichen Ambitionen steht. Neben dem leistungsmäßigen Schwimmen hat Pammer die Matura gemacht und ist seit 2018 Heeressportlerin beim Österreichischen Bundesheer. Im September möchte die Leondingerin Sport- und Eventmanagement - passenderweise - an der Uni Seeburg in Seekirchen am Wallersee studieren. "Es ist wichtig, nebenbei schon Zeit in Bildung zu investieren, damit man nach der sportlichen Karriere nicht mit gar nichts dasteht", so die 23-Jährige.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper