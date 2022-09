Ars Electronica – Studenten schreiben über das University Festival und weitere Themen, die sie bewegen: Als eine in Europa lebende Person steht es mir zur Wahl, ob ich mich aktiv für Klimaschutz engagiere oder den Klimawandel ignoriere, ausblende, verdränge. Die Auswirkungen des Klimawandels stellen für mich derzeit keine direkte Existenzbedrohung dar. Doch was passiert, wenn Menschen aus Ländern, die als Hauptverursacher globaler Emissionen gelten, auf solche treffen, in denen die