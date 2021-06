"Ich konnte doch gar nichts dafür"

Die Bilder haben sich eingebrannt: eine MIG, die in Österreichs Luftraum eindringt. Und junge Soldaten, die die Grenze zu Slowenien sichern, weil "Belgrad" die Unabhängigkeit Sloweniens nicht akzeptieren will. So kam im Sommer 1991 der Balkankrieg in mein Leben. Freilich ohne Auswirkung. Und während sich die Lage an der Grenze zum rasch unabhängig gewordenen Slowenien beruhigte, eskalierte sie im übrigen Jugoslawien zusehends.