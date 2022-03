Bischof Manfred Scheuer nimmt sich im Gespräch mit den OÖN – vor dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine geführt – kein Blatt vor den Mund. "Wie die deutsche Kirche da herauskommt, weiß ich nicht. Uns geht es leider auch nicht so viel besser." Die Kirche im Jammertal einer turbulenten Gegenwart – das trifft es einigermaßen; auch wenn sich diese Beschreibung angesichts des Krieges in der Ukraine relativiert.