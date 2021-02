Dass der Braunauer Peter H. (61) diesen Unfall überlebte, grenzt fast an ein Wunder. "Ich hatte ein Mordsglück und etliche Schutzengel", sagte der Pensionist, der nur leicht verletzt worden war, gestern im OÖN-Gespräch. Der 61-Jährige war mit seinem Auto in Neukirchen an der Enknach gegen ein Brückengeländer geprallt. So heftig, dass der BMW dabei in zwei Teile gerissen wurde. Der Fahrer kam mit ein paar Schrammen davon.