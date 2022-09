"Ich habe noch einmal nach meiner Frau gerufen, dann war es vorbei"

Sieben Kilometer ist die Runde über die Krenglbacher Hügel (Bezirk Wels-Land) lang. Auch die 101 Höhenmeter, die es dabei zu absolvieren gilt, bringen Ronald Kopecny normalerweise nicht außer Atem. Zumindest nicht so schnell wie am 30. Juni dieses Jahres. Der Vizekommandant der Freiwilligen Feuerwehr Haiding muss nach der Hälfte der Laufstrecke abbrechen. Die Kraft reicht nicht.

"Meine Arme sind eingeschlafen, es war ein ganz komisches Gefühl", sagt der 43-Jährige. Als Kopecny nach Hause kommt, fühlt er sich unrund. Das Gefühl wird immer schlechter, seine Frau Victoria wählt die Nummer des hausärztlichen Notdienstes. Wenige Augenblicke später muss sich Kopecny entkräftet auf den Betonboden der Terrasse legen. Einmal schreit er noch nach seiner Frau, dann ist es still. "Als Victoria zu mir gelaufen ist, war ich schon blau angelaufen", sagt er. Herz-Kreislauf-Stillstand – nun zählt jede Sekunde.

Seine Frau ruft Schwager Andreas Neubacher an, der rund 300 Meter entfernt wohnt. Neubacher ist seit Jahren freiwillig im Rettungsdienst engagiert, weiß sofort, was zu tun ist. Von einem nahe gelegenen Gasthaus holen Neubacher und seine Frau Marlene einen Defibrillator. "Victoria hat bereits Erste Hilfe geleistet, als wir kamen. Wir haben dann sofort mit den Wiederbelebungsmaßnahmen begonnen", sagt Neubacher.

"Erste Hilfe rettete mein Leben"

Als die Rettungskräfte eintreffen, zeigt Kopecny erste Lebenszeichen. Insgesamt fünf Schockabgaben braucht der 43-Jährige, um zurück ins Leben zu kommen. "Die Erste Hilfe hat mein Leben gerettet. Wenn nicht alles genau so gelaufen wäre, könnte ich mich heute nicht mehr bedanken", sagt er.

Bis zu diesem Vorfall hatte der 43-Jährige keinerlei Beschwerden. Die Reha, die er gerade in Wels absolviert, wird ihn wieder ganz gesund machen. Kopecny setzt sich nun als Betroffener für die Teilnahme an Erste-Hilfe-Kursen ein. Denn bei mehr als 50 Prozent der Landsleute liegt ein solcher bereits mehr als zehn Jahre zurück. "Viele sind im Ernstfall überfordert. Oft fehlt ihnen einfach der Mut, anzupacken und ein Leben zu retten", sagt Walter Aichinger, Präsident des Roten Kreuzes Oberösterreich. "Ein Erste-Hilfe-Kurs nimmt die Angst und gibt Sicherheit. Nichts zu tun ist das Einzige, was Menschen im Notfall falsch machen können", sagt er. Aus diesem Grund beginnen ab 26. September wieder Erste-Hilfe-Kurse an den Rotkreuz-Dienststellen. Neben Anfänger- gibt es auch Auffrischungskurse, denn etwa alle vier Jahre sollte jeder sein Erste-Hilfe-Wissen auf den neuesten Stand bringen. "Erste Hilfe leisten zu können, muss selbstverständlich werden", sagt Aichinger. Dann kann eine gefährliche Situation, wie sie Kopecny erlebt hat, gut ausgehen.