Mordprozess in Steyr: "Ich habe nicht gemerkt, dass sie schon tot war"

Der Mann steht ab Montag wegen Mordverdachts in Steyr vor Gericht. Er soll im Vorjahr in Ternberg (Bezirk Steyr-Land) eine Escort-Dame getötet haben.

Alexander M. vergräbt sein Gesicht in den Händen. Er will nicht sehen, was ihm die Richterin vor Augen hält. Er müsse den Anblick ertragen, sagt sie, wolle ihm die Bilder nicht ersparen. Nur zaghaft blickt M. auf. Der 35-Jährige wirkt unscheinbar.