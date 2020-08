"Ich hab' gedacht, das war's jetzt": Bergsteiger berichtet über Blitzeinschlag

Es hätte eine dreitägige Tour im Dachstein-Gebirge werden sollen, zu der der Münchner Jurist Moritz M. und sein Kletterpartner am Freitag vor einer Woche aufbrachen. Sie wollten die unterhalb des Hallstätter-Gletschers gelegene Simonyhütte auf 2205 Metern Seehöhe erreichen, kamen aber dort nie an. Kurz vor dem Ausstieg aus dem mit Schwierigkeit C/D bewerteten Amon-Klettersteigs traf ein Blitz die Deutschen. Sie überlebten den Vorfall – wie berichtet – unverletzt und wurden Stunden später per Notarzthubschrauber ins Tal geflogen.

"Es waren unglaubliche Schmerzen"

Nun kehrte einer der beiden zum Ausgangspunkt der Tour zurück, um das Erlebte zu verarbeiten, seinen Rettern zu danken und andere Bergsteiger vor ähnlichen Fehlern zu warnen. Im Interview mit dem ORF Oberösterreich schildert Moritz M. die dramatischen Szenen. Über den Moment des Blitzeinschlags sagt der 35-Jährige: "Es war ein sehr heftiger Schlag, es waren unglaubliche Schmerzen. Ich hab' gedacht, das war's jetzt. Ich hab' an meine Frau gedacht und dass ich sie jetzt nicht mehr sehen werde."

"Der Blitzschlag kam aus dem Nichts"

Die Wolken, die am Nachmittag aufgezogen waren, seien für ihn nicht als Gewitterwolken identifizierbar gewesen. Der Blitzschlag sei "aus dem Nichts gekommen". Es habe vorher nicht gedonnert, auch in der Ferne habe man kein Gewitter herannahen gesehen. Hätte er gewusst, dass Gewitterneigung besteht, wäre er nicht in den Steig eingestiegen. "Wir hätten den Wetterbericht vor dem Einstieg noch einmal prüfen müssen", sagt der Münchner, der auch über Schuldgefühle berichtet.

"Ich werde weiter in die Berge gehen"

Den Bergrettern, die die beiden Männer am späten Nachmittag aus dem Steig holten, ist er unglaublich dankbar. Das Erlebnis habe ihn stark verändert, in die Berge werde er aber weiterhin gehen, "weil das mein Sehnsuchtsort ist". Den Wetterbericht werde er aber künftig öfter prüfen. Das ORF-Interview in voller Länge sehen Sie hier:

In den vergangenen Monaten kam es in Oberösterreich zu mehreren derartigen Vorfällen, die auf mangelhafte Tourenplanung zurückzuführen waren. Im Juli wurde, wie berichtet, ein tschechischer Bergsteiger im Intersport-Klettersteig, der auf den Donnerkogel führt, von einem Blitz getroffen. Im Juni musste ein junges Paar nach einem Blitzeinschlag mittels Hubschrauber aus dem Attersee-Klettersteig am Mahdlgupf gerettet werden, beide wurden verletzt (Zum Archivbericht).