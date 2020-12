Die Zukunft ist ungewiss. Trotzdem laufen die Schneekanonen auf Hochtouren. Während sich in Europa eine Allianz gegen eine Öffnung der Skigebiete formiert, bereitet man sich in Hinterstoder, am Hochficht, am Dachstein und in Kirchschlag auf den Start in die Wintersaison vor. Ein Start, für den niemand das Signal geben will. In einem offenen Brief wendet sich nun auch ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel an die Bundesregierung. Und sieht eine "Dämonisierung des Wintertourismus".