"Ich freue mich irrsinnig auf meine Arbeit"

Julia HerzogStudentin JKU Linz, aus TraunkirchenJulia Herzog weiß schon ganz genau, was sie am 19. Mai machen wird: Sie steht in der Linzer Strandbar "Sandburg" hinter dem Tresen. "Ich freue mich schon irrsinnig auf meine Arbeit, auch wenn das vielleicht komisch klingt, aber dann bin ich endlich wieder unter Leuten."Die 22-Jährige studiert Wirtschaftswissenschaften an der Johannes Kepler Universität Linz und hat im vergangenen Jahr manchmal mit dem inneren Schweinehund gekämpft: "Es ist nicht einfach gewesen, sich für Online-Vorlesungen oder Gruppenarbeiten zu motivieren. Auch ist es mir schwergefallen, mich als Ausgleich zum Spazierengehen aufzuraffen." Sie habe zu weniger Leuten Kontakt, aber die Treffen seien persönlicher geworden. (mpk)