Maturantinnen aus Wels bzw. Kremsmünster"Die Stimmung ist jetzt schon wieder besser, endlich kann man wieder mehr draußen sein", sagt Maturantin Kari Weger, die sich gestern Nachmittag mit Schulkollegin Emily Stürmer an der Linzer Donaulände vom Lernen eine Auszeit nahm. Nachdem die vergangenen Monate in erster Linie nur mit Maturavorbereitungen ausgefüllt waren, haben die Freundinnen die coronabedingten Entbehrungen gar nicht so schlimm empfunden. Sobald der Schulstress vorbei sei, sagt ihre gleichaltrige Freundin Emily Stürmer, würde sie sich aufs Verreisen freuen. "Wenn das aber nicht geht, ist’s nicht so schlimm. Ich will mir keine Hoffnungen machen, sonst bin ich enttäuscht." (nieg)Foto: Weihbold