"Ich bin's, Karoline": Pensionistin verlor durch Trickbetrug 27.000 Euro

Die Betrüger handelten mit der üblichen Masche: Am Aschermittwoch gegen 9 Uhr erhielt die 76-jährige Pensionistin auf ihrer Festnetznummer einen Anruf von einer unbekannten Frau, die sie sofort in ein Gespräch verwickelte. Nach kurzer Zeit war die Oberösterreicherin der Meinung, dass es sich bei der Anruferin um einer ihrer Verwandten namens "Karoline" handelt.

Während des Gesprächs erzählte die Frau, dass sie sich in Wels eine Eigentumswohnung gekauft habe und dafür Geld benötige. Daraufhin eilte die 76-Jährige zur ihrer Hausbank und behob insgesamt 27.000 Euro. Wenig später, gegen 11 Uhr, läutete eine vermeintliche Anwältin von "Karoline" an der Haustüre, um das Geld abzuholen. Die Pensionistin übergab der etwa 30-jährigen, mit einer blauen Kapuzenjacke samt Pelzbesatz sowie schwarzer Hose bekleideten und rund 1,60 Meter großen Frau den Betrag sowie zwei Golddukaten.

Polizei: So schützen Sie sich vor Betrug

Die Polizei warnte erneut eindringlich vor Trickbetrügern. So können Sie sich und Ihre Familienmitglieder davor schützen:

• Sprechen sie mit ihren betagten Verwandten über diese Trickbetrüger und warnen sie ihre Verwandten vor derartigen Vorgehensweisen.

• Sofort auflegen, wenn ein unbekannter Anrufer von einem Geld fordert: Um sich vor Betrügern am Telefon zu schützen soll man sich gar nicht erst auf ein Gespräch einlassen, sondern am besten sofort auflegen. In dem Moment, in dem man sich auf den Anrufer einlässt, wird es schwer, dem Telefonat ein Ende zu setzen, warnt die Polizei: Die Person am Ende der Leitung ist gut geschult und darauf trainiert, einen bei der Stange zu halten. Sie wissen genau, wie sie jemanden ködern können.

• Geben sie am Telefon weder Details zu Ihren finanziellen noch zu ihren familiären Verhältnissen bekannt.

• Übergeben sie niemals Geld an unbekannte Personen

• Ältere Menschen sollten sich am Telefon nicht verunsichern oder unter Druck setzen lassen.

Sollte der Verdacht eines Betruges bestehen, bitte umgehend den Notruf der Polizei wählen oder direkt zur nächsten Polizeiinspektion gehen.

