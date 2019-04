„Ich bin sportlich ein universeller Typ“

Moritz Hummer aus Leonding ist ein Zehnkampf-Talent mit Perspektive

Moritz Hummer Bild: R. Werthner

Er ist ein Spätentwickler, wie er sagt. Das bezieht Moritz Hummer auch darauf, dass er spät im Jahr Geburtstag feiert. Im Dezember geboren, ist es der 19-Jährige aus Leonding gewohnt, sportlich immer in Klassen aufzusteigen, in denen er anfänglich immer zu den absolut Jüngsten gehört – und somit automatisch nicht sofort bei den Besten sein kann.

Das macht ihm aber nichts, denn in der Leichtathletik hat er seit einigen Jahren sportlich eine Heimat gefunden, in der er seine Leistung ständig verbessert.

Der Absolvent des Peuerbach-Sportgymnasiums, der derzeit seinen Zivildienst beim Roten Kreuz leistet, hat es seiner Mutter zu verdanken, dass er nach Jahren mit Fußball und danach mit Judo überhaupt zur Leichtathletik fand. Die Mama war früher Leichtathletin und empfahl dem Sohn, sich das doch einmal anzuschauen. Moritz folgte der Aufforderung, machte ein Kindertraining mit und entdeckte rasch seine Freude daran. „Es entwickelte sich sehr schnell, und schon bald war ich mehrmals in der Woche im Training“, sagt Hummer.

Rasch fiel er im Kreis der TGW Zehnkampf-Union auf, weil der Vielseitige – „ich bin sportlich ein universeller Typ“ – nicht nur in einer Disziplin Talent erkennen ließ. Zwar gilt er im Stabhochsprung – aktuelle Bestleistung 4,65 Meter – als besonders talentiert, doch hat er auch das Zeug zum Zehnkämpfer. U18-Meister im Stabhochsprung wurde er bereits im Vorjahr. Heuer schaffte er es in der Allgemeinen Klasse auf Platz drei. Das spornt an.

So will er Staatsmeister im Stabhochsprung werden und in absehbarer Zeit auch international seine Visitenkarte abgeben. Die U23-Europameisterschaften hat er heuer im Visier, doch sein Alter macht ihn wohl erst in zwei Jahren zu einem potenziellen Gegner für die Besten. Bis dahin will er mit dem Stab noch höher hinaus und im Zehnkampf mehr als 7000 Punkte erreichen. Neben dem Sport trifft er Freunde und geht gerne fischen. Denn da kann sich Hummer auch so entspannen wie beim Trainieren.

