Langsam und mit bedächtig gesetzten Schritten geht an diesem denkwürdigen Montagvormittag, an dem die von der Regierung verhängte Ausgangsbeschränkung in Kraft tritt, die 80-jährige Katharina P. über die Herrenstraße. "Ich bin eh nur kurz draußen und gehe gleich wieder heim", sagt die Pensionistin entschuldigend. Ihr Ziel ist die nahe Apotheke, "weil mir die Magentabletten ausgegangen sind." Natürlich weiß die Linzerin, dass sie mit ihren 80 Jahren zu der besonders gefährdeten Bevölkerungsgruppe gehört. "Aber ein bisserl muss ich rausgehen, sonst werde ich ja verrückt. Und die Vorschriften halte ich sowieso ein."

Niemandem zu nahe kommen, das ist einfach an diesem sonnigen Montag, wo in der Innenstadt kaum etwas los ist. Wer unterwegs ist, tut dies zielstrebig. Die einen gehen zur Arbeit, die anderen zum Supermarkt, die dritten zur Bank oder in die Apotheke. "So überrannt wie vergangene Wochen werden wir nicht, aber es kommt kontinuierlich Kundschaft", sagt Karin Süß, Pharmazeutin in der Apotheke zum Schwarzen Adler in der Landstraße. Die Hälfte der Mitarbeiter ist heute zu Hause, der Rest macht Dienst. "Wir müssen uns aufteilen, damit der Betrieb weitergeht, auch wenn jemand krank werden sollte." Stark nachgefragt sei nach wie vor Desinfektionsmittel, das auch nicht ausgehe, "weil wir es selber herstellen". Aber auch Schmerzmittel und verordnete Medikamente gehen über den Verkaufstisch.

Vorkochen und Einfrieren

Tische und Sessel stellt auch Sigi Goufas vor sein Restaurant Deli in der Herrenstraße: "Wir haben noch Gastgartenbetrieb. Hauptsächlich deshalb, weil wir Essen zustellen und deshalb sowieso da sind." Ab Dienstag ist auch damit Schluss: "Wir werden definitiv zumachen und nichts mehr ausliefern." Damit die vorhandenen Lebensmittel nicht weggeworfen werden müssen, wurde eifrig vorproduziert: "Wir machen Curry, das wir dann einfrieren." Die Entschleunigung des Alltags sei spürbar: "Es weiß nur keiner, was diese Situation bringt, deshalb haben alle so ein flaues Gefühl."

Diese Anspannung kennt ein Linzer Krankenpfleger, der gerade sein Auto in die Werkstatt gebracht hat, aus seinem Berufsalltag nur zu gut: "Jetzt ist die Situation noch nicht belastend, aber das wird sicher noch kommen." Der Dienst vergangenen Sonntag war ungewöhnlich ruhig: "Normalerweise sind viele Angehörige da, die bleiben wegen dem Besuchsverbot nun aus." Das Verständnis für die Maßnahme sei aber groß: "Die Angehörigen verstehen, dass das für den Schutz der Patienten wichtig ist."

Schutzmaßnahmen hat auch Thomas Huemer ergriffen, der seine Lebensgefährtin unterstützt, die die Hofstätter Apotheke am Hauptplatz betreibt. Mit Warnweste und Mundschutz erntet er viele neugierige Blicke: "Ich achte darauf, dass nicht mehr als fünf Personen gleichzeitig in die Apotheke gehen."

