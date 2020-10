"Ich bin bereit": Acht neue Diakone wurden geweiht

"Ich bin bereit", das war die Antwort, die die acht Männer Bischof Manfred Scheuer gaben, als er sie im Linzer Mariendom nach ihrer Bereitschaft fragte, ihr Leben nach dem Beispiel Christi zu gestalten. Josef Fuchs, Karl Gebetsroither, Florian Hartl, Kornel Kalamar, Viktor Mayer, Alexander Niederwimmer, Hans Othmar Pum und René G. Schielin wurden vergangenen Sonntag zu Diakonen geweiht.

"Ich danke euch, dass ihr diesen Weg gegangen seid", sagte der Bischof. Und befragte auch die Ehefrauen von sieben der acht Kandidaten, ob sie bereit seien, ihre Ehemänner in ihrem Dienst zu unterstützen. Anders als Priester legen verheiratete Männer, die zum Diakon geweiht werden, kein Zölibatsversprechen ab. Die Männer werden künftig nicht nur in ihren Pfarren, sondern in der gesamten Diözese im Einsatz sein.

