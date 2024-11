Ibmer Moor: Lichtblick für bedrohte Vogelart

Die Bekassine ist in Österreich stark bedroht.

Nur noch 14 bis 19 Bekassinen-Paare brüteten im Jahr 2024 in Oberösterreich. Dass in den vergangenen Jahrzehnten in ganz Österreich Feuchtwiesen verschwunden sind, setzt der bodenbrütenden Art zu. Doch im Ibmer Moor (Bezirk Braunau) finden die Tiere nun einen verbesserten Lebensraum.

Von 2019 bis 2024 haben die Vogelschutzorganisation BirdLife, das Land Oberösterreich, Blühendes Österreich sowie die Lesser Stiftung für Naturschutz verschiedene Projekt zum Schutz der Vögel umgesetzt. So wurden beispielsweise verwaldete Bereiche in Moorwiesen zurück gewandelt und Gehölzbarrieren entfernt. "Insgesamt ist so ein etwa 20 Hektar großer zusammenhängender Lebensraum für die Bekassinen entstanden", sagt Florian Billinger, Projektleiter von BirdLife.

Neue Kinderstube für Vögel

Nun zeigen neue Daten, dass die Maßnahmen erste Erfolge hatten: Acht bis zehn Bekassinen-Paare, rund die Hälfte der Tiere, die in Oberösterreich brüten, taten dies heuer auf den neu gestalteten Flächen. Und das Ibmer Moor soll noch vogelfreundlicher werden: BirdLife und das Land Oberösterreich haben einen Katalog von möglichen Schutztätigkeiten ausgearbeitet. Sobald die nötigen Mittel verfügbar sind, sollen daraus Maßnahmen umgesetzt werden. "Es geht beispielsweise darum, Entwässerungsgräben wieder zu schließen und so das Wasser im Moor zu behalten", erklärt Billinger.

Auch aus der Stadlau in Klaffer am Hochficht (Bezirk Rohrbach), wo ebenfalls Schutzmaßnahmen gesetzt wurden, gibt es gute Nachricht: Dort erhöhte sich die Anzahl der Bekassinen von einem Paar in 2021 auf fünf Paare im Jahr 2024.

