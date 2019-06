Hundeattacke endete für Vierbeiner tödlich

Die Frau aus dem Bezirk Eferding ging gegen 21 Uhr mit ihrem Hund eine Runde spazieren. Plötzlich wurde ihr Hund von zwei anderen Vierbeinern attackiert. Die 62-Jährige wollte ihren Hund schützen und wurde dadurch ebenfalls gebissen. Ein 21-Jähriger aus dem Bezirk Eferding konnte die beiden angreifenden Hunde schließlich bändigen und in ihren Zwinger bringen. Er gab an, dass er die Hunde vorher in den Zwinger bringen wollte, plötzlich seien sie aber über die Straße gelaufen und über den Hund hergefallen.

Die Pensionistin brachte ihren Hund sofort in eine Tierklinik, wo dieser zweimal operiert wurde. Aufgrund der Verletzungen verstarb der Vierbeiner allerdings am Abend des 11. Juni 2019. Die 62-Jährige musste im Klinikum Wels aufgrund der Bissverletzungen am linken Unterarm bzw. an der Hand sowie am linken Bein versorgt bzw. operiert werden.