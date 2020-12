Hunde vergiftet, Katze überlebte Bauchschuss

SAXEN. Mehrere Fälle von Tierquälerei beschäftigen die oberösterreichische Polizei. In Saxen im Bezirk Perg hat ein unbekannter Täter Giftköder gelegt. Eine einjährige Entlebucher Sennenhündin überlebte dies nicht, das Tier starb einen Tag nach dem Vorfall. Die Ermittler erfuhren, dass in Saxen bereits am 12. Dezember eine Hündin der Rasse Hovawart vergiftet worden war. Das Tier erbrach das Futter und krampfte stark. Es konnte in einer Tierarztpraxis gerettet werden.

In Marchtrenk hat ein Unbekannter mit einem Luftdruckgewehr auf eine Katze geschossen. Diese erlitt eine schwere Bauchverletzung und musste notoperiert werden. Es stellte sich heraus, dass die Katze schon im Sommer angeschossen worden war. Das Projektil konnte damals aber nicht mehr gefunden werden.

