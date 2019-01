Hunde im Gasthaus: So machen Sie Ihren Begleiter salonfähig

Schlecht erzogene Tiere: Im Freistädter Braugasthof sind Hunde nach vielen Ärgernissen seit Anfang Jänner verboten.

Wenn Hunde gewöhnt sind, ihr Futter nur im eigenen Napf zu bekommen, werden sie auch nicht zu Bettlern. Süßigkeiten sollten zudem tabu sein. Bild: colourbox.de

Nein, im Restaurant empfinden es andere Gäste nicht als entzückend, wenn der Hund am Nachbartisch seinen treuesten Blick aufsetzt und zu jaulen beginnt, weil er es gewöhnt ist, mit Herrchen und Frauchen zu speisen. Und die meisten Menschen freuen sich auch nicht, wenn ein übermütiger Hund an ihnen hochspringt – selbst wenn er damit "doch nur" seine Liebe zu Menschen ausdrücken will.

Den Beweis dafür, dass derartiges Hundeverhalten nicht geschätzt wird, lieferte kürzlich der Braugasthof in Freistadt. Dort hat der Wirt nach vielen Ärgernissen mit unerzogenen Hunden und uneinsichtigen Besitzern beschlossen, Tiere in der Gaststube zu verbieten. Ärgerlich für Hundehalter mit gut erzogenen Kameraden, die das Verbot nun genauso trifft wie jene, die ihren Hunden keine Grenzen beigebracht haben. Dabei bräuchte es nur einige wenige Verhaltensregeln, die jeder Hund kennen und befolgen sollte, um salonfähig und ein angenehmer Begleiter im Gasthaus zu sein.

"Platz": Dieses Kommando sollte jeder Hund beherrschen, weil damit nicht nur im Gasthaus problematische Situationen vermieden werden können, sondern auch im Alltag. So lernt der Hund das Kommando "Platz": Locken Sie Ihren Hund mit einem Leckerli auf eine Decke. Dort angekommen, senken Sie Ihre Hand mit dem Leckerli vor der Nase des Hundes so, dass er sich hinlegen muss, um es zu erreichen. Sobald er liegt, sagen Sie das Wort "Platz" und geben ihm den Gustobissen zur Belohnung.

Betteln vermeiden: Hunde sollten nie vom Tisch gefüttert werden. Wenn man mit dieser Unsitte gar nicht erst beginnt, kommt das Tier nie auf die Idee zu betteln. Das erspart Herrchen und Frauchen wiederum peinliche Situationen im Gasthaus oder bei Besuchen bei Freunden.

Pöbeln verboten: Schon Welpen muss man unmissverständlich zu verstehen geben, dass man das Anpöbeln und Anbellen anderer Hunde und Menschen nicht duldet. Ein Hund, der gelernt hat (am besten in der Hundeschule), auf Herrchen oder Frauchen zu hören, ist später in kritischen Situationen leichter zurückzuhalten als ein unerzogenes Tier.

Hochspringen vermeiden: Wer das Hochspringen an Menschen bei seinem Hund vom Welpenalter an vermeidet, wird auch später kein Problem damit haben.

Leine: Im Gasthaus sind Hunde grundsätzlich an der Leine zu führen.

Fellpflege: Stinkende und nasse Hunde gehören nicht in die Gaststube. Fellpflege ist daher wichtig, wenn man sein Haustier mitnehmen möchte. Ein saugfähiges Tuch muss stets zur Hand sein.

