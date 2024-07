"Hunde gehören nicht auf die Alm"

Der "Sehnsuchtsraum Alm", wie es Andreas Winkelhofer, Geschäftsführer des OÖ Tourismus, bei der heutigen Pressekonferenz nennt, lockt auch heuer wieder zahlreiche wanderlustige Besucher in die Berge. Aufgrund der warmen Frühlingstemperatur startete die Wandersaison in diesem Jahr besonders früh.

Auch die Bewirtschafter mussten ihre Almen innerhalb kürzester Zeit aus der Winterruhe holen. Von den 635 oberösterreichischen Almen werden 440 aktuell bewirtschaftet. "Da muss man sich gegenseitig mitdenken. Die einen kommen zum Genießen auf die Alm, die anderen arbeiten dort", sagt Johann Feßl, Obmann des Vereins Alm und Weide.

Gefahren bei Mutterkuh-Haltung

Laut Franz Waldenberger, Präsident der Landwirtschaftskammer Oberösterreich, geht der Trend in den von der Milchviehhaltung auf den Almen hin zur Mutterkuh-Haltung. Diese birgt für Wanderer ein höheres Risiko, da das Flucht- und Aggressionsverhalten von Mutterkühen ausgeprägter ist. Tierische Wanderbegleiter in Form eines Hundes sind deswegen auf der Alm fehl am Platz und können zu tödlichen Zwischenfällen führen. Erst im Juni wurde eine 40-jährige Frau getötet, als sie mit ihren Hunden im Schlossalm-Gebiet wandern war.

"Ein Hund hat auf der Alm nichts verloren", sagt Feßl. Denn meist sei der mitgeführte Hund der Auslöser für das aggressive Verhalten einer Mutterkuh. Auch wenn der Wunsch der Wanderer verständlich sei, ihr Haustier zu Ausflügen mitzunehmen, gebe es viele andere Möglichkeiten, die geeigneter seien. "Viele Hundebesitzer denken aber mit und fragen die Hüttenwirte, ob es Routen gibt, die nicht an einer Mutterkuhherde vorbeiführt", so Feßl. Die Herden weiträumig zu umwandern und den Hund anzuleinen sei das mindeste, um ein unnötiges Risiko zu vermeiden.

"Ein Hund ist ein domestizierter Wolf, das darf man nicht vergessen", bestätigt auch Waldenberger. "Kühe machen keinen Unterschied, ob es ein kleiner Schoßhund ist, oder ein Schäferhund, der einem Wolf ähnlich sieht." Die Kühe würden den Hund angreifen, nicht den Menschen. Im Falle einer Konfrontation solle man den Hund weglaufen lassen, damit die Kuh nicht "aus Versehen" den Menschen verletzt.

Konflikte zwischen Wirtschaft und Tourismus

Damit es darüber hinaus nicht zu anderen Nutzungskonflikten zwischen den wirtschaftlichen Betreibern der Almen und den Touristen kommt, gibt es die Initiative "In unserer Natur", die 2022 ins Leben gerufen wurde und inzwischen von 16 Partnerorganisationen unterstütz wird. Sie dient laut Winkelhofer dazu, den Schutz der Natur und einen ressourcenschonenden Umgang zu gewährleisten.

Am 15. August findet der traditionelle Almwandertag des Vereins Alm und Weide in Hinterstoder statt. Die Veranstaltung startet um 10.30 Uhr in der Nähe der Bergstation Hutterer Höss mit einer Alm-Messe. Familientaugliche Wanderwege, eine Trachtenmodenschau und kulinarische Angebote - wie das Life-Backen von Krapfen und Zwetschkenpaunzen - runden den Wandertag ab.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Lena Gattringer Redakteurin Leben Lena Gattringer