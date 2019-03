Hund verbiss sich in Spaziergängerin und deren Hund

Der Hundehalterin des Amstaff gehört der Hund weggenommen, aber schnellstens. Und dann gehört der Amstaff eingeschläfert. Wenn ein Hund mal so anfängt, speziell einer aus gewissen Rassen, dann passiert so was immer wieder. Und ich frage mich wieder, warum aus gutem Grund die Haltung derartiger Rassen in Bayern nicht zulässig ist, in Oberösterreich aber schon. Und ich will wissen, welche PolitikerInnen ein solches Gesetz bei uns verhindern und aus welchen Gründen. Auf die gehört medialer und politischer Druck ausgeübt.



Wahrscheinlich wird die Kommentarfunktion aber eh schnell gesperrt - die OÖN scheinen da auf gewisse Personen zu hören, die Anhänger solcher Rassen sind. Wäre ja nciht das erste Mal in so einer Angelegenheit.