Hund und Schafe gequält: Instagram-User verurteilt

Ein Mann, der sich auf ein gefesseltes Schaf legt und darauf wie auf einem Schlitten den Abhang hinunterrutscht. Ein American Staffordshire Terrier, der geschlagen und auf Schafe und Ziegen gehetzt wird und dem noch mit Kabelbindern die Hinterläufe zusammengebunden werden, um zu sehen, wie schnell das Tier damit noch laufen kann: Es waren verstörende Handyvideos, die heuer im Sommer auf Instagram veröffentlicht wurden. Der Tatort: eine Wiese in Gramastetten. Der mutmaßliche Täter, ein 24-jähriger Mann aus Syrien, der zu diesem Zeitpunkt der Besitzer des Hundes war.

Mit vier Freundinnen zeigte eine junge Linzerin, die die Videos gesehen hatte, den Vorfall bei der Polizei an. Die Ermittlungen förderten rasch die Täter zutage: den Tierquäler und seinen Freund, der die Szenen mit dem Smartphone aufgenommen hatte.

"Ja, ich hab das gefilmt und es war falsch", beteuerte gestern der 24-jährige Arbeitslose aus dem Irak vor Gericht in Linz. "Aber ich habe nicht gewusst, dass man so etwas nicht filmen darf. Es war eine wirklich dumme Sache." Er war als Beitragstäter wegen Tierquälerei angeklagt und musste sich ebenso verantworten wie sein Freund, der die "abscheulichen Handlungen", wie es Staatsanwalt Stefan Weilguni formulierte, begangen hatte.

Auch der Syrer betonte, dass es ihm leid tue. "Es war so blöd, was ich gemacht habe, aber ich werde so etwas nie wieder tun", sagte der Hausmeister. Er habe es aber "nicht absichtlich" gemacht. Das wollte die Richterin so nicht stehen lassen: "Sie haben doch bewusst die Kabelbinder genommen." Das räumte er ein: Er habe sich die Kabelbinder vom Besitzer der Schafe und Ziegen "geborgt". Denn die Täter und die Besitzer dürften sich gekannt haben. Ein Amtstierarzt schritt damals im Sommer im Zuge der Ermittlungen ein und verfügte sowohl die Abnahme des Staffordshire Terriers als die Abnahme der Schafe. Sie wurden in der Folge in Tierheimen untergebracht. Der Hund war leider bereits so verhaltensauffällig, dass er schließlich eingeschläfert werden musste.

"Verstehen Sie, wieso man so etwas nicht tun darf? Die Tiere leiden", versuchte die Richterin den Angeklagten ins Gewissen zu reden. "Was treibt einen eigentlich zu so etwas an?", fragte auch der Staatsanwalt. "Ich kann’s mir nicht erklären", antwortete der 24-Jährige mit einem hörbaren Schluchzen. "Diese Taten suchen ihresgleichen", tadelte der Ankläger.

3600 Euro Geldstrafe

Beide Angeklagte sind vorbestraft, aber nicht einschlägig wegen Tierquälerei. Beide bekamen eine unbedingte Geldstrafe von 300 Tagessätzen. Beim Syrer, der Arbeit hat, wurde ein Tagessatz von zwölf Euro festgelegt: in Summe eine Strafe von 3600 Euro. Bei dem Arbeitslosen waren es je vier Euro, insgesamt 1200 Euro. Zudem wurden bedingte Haftstrafen von fünf bzw. vier Monaten verhängt. Das Urteil ist rechtskräftig. (staro)

