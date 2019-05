Hund biss Vierjährige in den Arm

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Wie die Polizei informierte, passierte der Vorfall gegen 12.15 Uhr auf dem Balkon der elterlichen Wohnung in Pram. Das Mädchen war für wenige Minuten unbeaufsichtigt, weil sich die Mutter auf der Toilette befand. Plötzlich biss der Husky zu und erwischte das Kind an der rechten Hand bzw. auch am Unterarm. Die Vierjährige erlitt eine Fleischwunde und wurde nach der Versorgung durch den Notarzt von der Rettung in das Krankenhaus Ried im Innkreis eingeliefert.