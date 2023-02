Hui statt Pfui 2023 - der Frühjahrsputz steht wieder an

„Man schmeißt nicht einfach was aus dem Fenster, das gehört sich nicht", sagt Umweltlandesrat Stefan Kaineder (Grüne). Weil sich aber nicht alle daran halten, schnappen sich alle Jahre wieder in ganz Oberösterreich Vereine, Schulen und viele Helfer Müllsäcke und befreien ihre nähere Umgebung von achtlos weggeworfenem Müll. 16 Tonnen sind im letzten Jahr bei 470 Sammelaktionen zusammengekommen, berichtet Bürgermeister Roland Wohlmuth (VP), der Vorsitzende des OÖ. Landesabfallverbandes. In ihrem 15. Jahr konnte die große Müllsammelaktion mit 36.800 Beteiligten in 250 Gemeinden einen Rekord verbuchen.

v.l.: Julia Breitwieser (Landjugend OÖ), Bgm. Roland Wohlmuth (LAV), Umwelt- und Klima-Landesrat Stefan Kaineder und Robert Mayer (Landesfeuerwehrkommandant OÖ) freuen sich auf den Start der oö-weiten Flurreinigungsaktion „Hui statt Pfui“. Bild: Werner Dedl

"Es ist erschreckend"

Die Gründe für den "Frühjahrsputz" sind in all den Jahren nicht weniger geworden. "Es ist immer wieder erschreckend, was alles achtlos weggeworfen wird", sagt Julia Breitwieser, Geschäftsführerin der Landjugend OÖ. Sie weist auch auf einen landwirtschaftlichen Aspekt hin. "Es ist notwendig, die Salatschüssel der Tiere vom gefährlichen Restmüll zu befreien", sagt Breitwieser. Beispielsweise könnten Splitter innere Verletzungen zufügen und ein Tier sogar töten. 60 Landjugend-Gruppen sind fix dabei. Die Müllsammelaktion passt zum heurigen Themenschwerpunkt der Jugendorganisation, die zahlreiche regionale Projekte zu Umwelt- und Klimaschutz plant.

Feuerwehr warnt vor Brandgefahr

Mit dabei ist auch wieder die Feuerwehrjugend. "Es ist ein wichtiges Zeichen, das hier gesetzt wird", sagt Landesfeuerwehrkommandant Robert Mayer. Die Feuerwehr stehe für Umweltschutz, die Aktion passe daher sehr gut in ihr Aufgabenportfolio. Mayer warnt auch vor der Brandgefahr, etwa durch aus Autofenstern geworfene Zigarettenstummel. Durch die häufigere Trockenheit sei diese gestiegen.

Pfandsystem bringt Verbesserung

Wirklich verbessert wird die Situation des achtlos weggeworfenen Mülls aber wohl nur durch politische Maßnahmen. "Die Verpfandung von Einwegverpackungen wird einen Unterschied machen", sagt Umweltlandesrat Stefan Kaineder (Grüne). Auch die EU arbeitet an neuen gesetzlichen Vorgaben für Hersteller.

Infos zur Aktion "Hui statt Pfui" auf huistattpfui.at

Autor Christian Diabl Christian Diabl