Hütten-Mitarbeiter rettete Wanderer am Traunstein

Schlechte Tourenplanung hat einen Polen am Montag am Traunstein in eine alpine Notlage gebracht: Der Mann hatte in der Nacht zuvor am Grünberg biwakiert und wollte, obwohl der Wetterbericht Regen voraussagte, am nächsten Morgen über den anspruchsvollen Hochkamp-Anstieg zum Gipfel aufsteigen.

Bei beginnendem Regen und einfallendem Nebel traute sich der Mann am Vormittag am Ende der bis zu 45 Grad steilen Grünen Gasse in einer Seehöhe von etwa 1600 Metern nicht mehr weiter und setzte mittels Handy einen Notruf ab.

Keine GPS-Daten, Handy-Akku leer

Den Wanderer zu lokalisieren wurde daraufhin zur Herausforderung für die Einsatzkräfte: Der Pole konnte mangels ordentlicher Tourenvorbereitung nicht einmal sagen, auf welchem Steig er sich befand. Außerdem konnte er keine GPS-Daten übermitteln. Nach einem kurzen Telefonat ging auch noch der Akku seines Handys aus.

Es war schließlich ein Mitarbeiter der Alpenvereinshütte, der den 34-Jährigen aus seiner Notlage rettete. Er wurde von den Bergrettern kontaktiert und machte sich auf den Weg in Richtung Gipfelkreuz. Dabei rief er immer wieder in Richtung Grüne Gasse, weil der Pole dort aufgrund seiner dürftigen Angaben vermutet wurde.

Der Traunstein-Gipfelbereich vom unmarkierten Hochkamp-Steig aus gesehen. Der Einschnitt rechts ist die „Grüne Gasse“. Bild: (Privat)

Unterkühlt, aber unverletzt

Schließlich konnte er Rufkontakt und kurze Zeit später am Ende der Grünen Gasse auch Sichtkontakt zu dem Mann, der sich nicht über die dortige Schlüsselstelle traute, herstellen. Der Mitarbeiter der Gmundnerhütte, zwar kein Bergrettungsmitglied, aber alpinkundig, eilte zur Hütte zurück und holte Sicherungsmaterial, Seil und zwei Klettergurte. So konnte er den Polen gesichert bergwärts bringen und ersparte den Einsatzkräften der Bergrettung Gmunden den gefährlichen Aufstieg bei starkem Regen und Nebel.

Bis auf eine leichte Unterkühlung war der 34-Jährige unverletzt. Nach einer Nächtigung in der Hütte sollte er im Laufe des Dienstags selbstständig absteigen könnten, teilte die Polizei mit.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.