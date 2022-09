Hüttenruhe: Jagd unterbricht Wandersaison im Salzkammergut

In den 70er-Jahren schenkte Friedrich Herring-Frankensdorf der Gemeinde Grünau im Almtal die private Zufahrtsstraße in die Hetzau. Mit einer Bedingung: Vier Wochen im Herbst bleiben Straße und Berghütten geschlossen, Wanderungen sind aber erlaubt.

Mittlerweile gehören seinem Enkel Hubertus große Teile des Gebiets. An der vertraglichen Vereinbarung hat sich aber nichts geändert. Die Brunftzeit gehört im Almtal nicht nur den Hirschen, sondern auch den Jägern.

Darum ist die Welser Hütte (1740 Meter) seit Donnerstag vorübergehend geschlossen. Sie öffnet erst wieder am 15. Oktober, bis am 26. Oktober die Wintersperre in Kraft tritt. Das Almtalerhaus bleibt ab sofort geschlossen.

Der Steyrerhütte wurde bereits am 12. September Hüttenruhe verordnet, sie öffnet erst wieder am 4. Oktober, dann aber mit einer durchgehenden Wintersaison.

Das Ebenseer Hochkogelhaus ist bis 8. Oktober nur noch an den Wochenenden geöffnet, danach bis 29. Oktober durchgehend. Auch die Rinnerhütte, am Fuße des namensgebenden Rinnerkogels gelegen, stellt auf Wochenendbetrieb um. Das Mittereckerstüberl bleibt bis 8. Oktober geschlossen.

"Da wird niemand zurücksteigen"

Bestrebungen, das "Bergsteigerdorf" Grünau im Almtal auch im goldenen Herbst zum Ziel zahlreicher Wandertouristen zu machen, gab es in der Vergangenheit genug. "Die Gemeinde war immer gewillt, eine Lösung zu finden, die für alle passt. Aber die Grundeigentümer, die mit der Jagd verbunden sind, sind naturgemäß dagegen. Da wird auch in Zukunft niemand zurücksteigen", sagt Grünaus Bürgermeister Klaus Kramesberger (SP). Die Wanderungen in die Hetzau sind zwar erlaubt, aber mit einem rund sieben Kilometer langen Fußmarsch bis zum Ausgangspunkt beim Almtalerhaus verbunden.

Gegenüber den OÖNachrichten betonte Hubertus Herring-Frankensdorf zuletzt in einem Schreiben, dass "vier Wochen Pause der Natur gut tun würden". Die wahren Wanderer und Naturgenießer würden die Ruhe begrüßen.

"Um den Kasberg gehört sich ordentlich gekümmert"

Auch was den Kasberg, Hausberg der Grünauer, betrifft, sind viele Fragen offen. Das Land deckt derzeit jährlich das Defizit des Skigebietes (rund eine Million Euro) und hat dafür einen künftigen Ganzjahresbetrieb der Bergbahnen zur Bedingung gemacht. Zehn Jahre hatten die Gemeinden dafür Zeit- fünf bleiben aktuell dafür noch.

Neun Grundeigentümer müssten zustimmen, drei sind weiterhin strikt dagegen. Vor allem wegen der befürchteten Schäden durch Mountainbiker. "Wir haben bald einen Termin mit dem zuständigen Landesrat. Um den Kasberg gehört sich ordentlich gekümmert. Er soll zu einem ganzjährigen Freizeiterholungsgebiet werden" sagt Kramesberger.