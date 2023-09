Hütte mit Herz, Indianer-Ehrenwort!

Die Goisererhütte in Bad Goisern, 1592 m Alpenvereinshütte der Sektion Bad Goisernbewirtschaftet Mitte Mai bis Ende Oktober im Winter geplant von 26. Dezember bis 6. Jänner und bis Ende Februar an den Wochenenden für (Weit-)Wanderer, Familien, Genießer Irgendetwas fehlt. Schmecken würd’s ja schon, aber noch nicht so gut, dass der Koch zufrieden den Löffel abgeben könnte. Im übertragenen Sinne natürlich, denn ins Gras beißen hier oben nur die Kühe, die als Zaungäste kauend die Sonne