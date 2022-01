Hotelprojekt am Attersee: "Ich bin entsetzt, wie man als Investor in Weyregg behandelt wird"

Für den Chef der Salinen AG, Peter Untersperger, ist die Sachlage eindeutig: Jeder in Weyregg würde von seinem Hotelprojekt profitieren. Vor bald sieben Jahren unterschrieb er einen Kaufvertrag für das Areal der ehemaligen Landwirtschaftlichen Fachschule. Dort möchte er ein Hotel errichten, eine Luxusunterkunft mit 200 Betten.

Doch seit Jahren wartet er vergeblich auf die Umwidmung. "Ich habe der Gemeinde alles geliefert, was verlangt wurde: Gutachten, Pläne und Untersuchungen", sagt der Weyregger. Aber dennoch ist aus der Umwidmung bis heute nichts geworden. "Es ist eine Kampagne gegen meine Person und das Projekt", ist er überzeugt.

Langes Verfahren

Vor allem von der Ortsgruppe der ÖVP ist er enttäuscht: "Ich dachte, die ÖVP sei eine Wirtschaftspartei, aber in Weyregg scheint das nicht zu stimmen." Nachsatz: "Ich bin entsetzt, wie man als Investor in Weyregg behandelt wird." Das endlose Umwidmungsverfahren wurde am Donnerstag, wie berichtet, sogar zum Thema im Landtag. Die Grünen wollten in einer Anfrage wissen, warum die Landesimmobiliengesellschaft (LIG) an dem Deal mit Untersperger festhält, obwohl das Projekt seit Jahren nicht vom Fleck kommt. Die Antwort von Landesrat Markus Achleitner (VP): Er rechne bereits im heurigen Frühjahr mit einer Umwidmung. Von diesem Zeitplan weiß man in der Gemeinde aber nichts. Dem Vernehmen nach hat sich inzwischen eine Mehrheit der VP-Gemeindemandatare in einer Klubsitzung gegen das Untersperger-Hotel ausgesprochen.

Weyreggs Bürgermeister Michael Stur (VP) war für die OÖNachrichten am Freitag nicht erreichbar. Auch der Kaufpreis für das Areal löst Diskussionen aus. Etwa vier Millionen Euro müsste Untersperger zahlen, wenn es zu einer Umwidmung kommt. "Dass der Kaufpreis nur mit dem Verbraucherpreisindex wertgesichert wurde, ist mickrig. Das spiegelt nicht die Entwicklung der Immobilienpreise rund um den Attersee wider", sagt Grünen-Klubobmann Severin Mayr. (hip)