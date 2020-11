Hospiz: Halt und Begleitung statt Einsamkeit

Ein 47-jähriger Mühlviertler, der wegen der Corona-Infektion eines Cousins als "Kontakt-1-Person" in Quarantäne musste und deshalb nicht am Begräbnis seiner eigenen Mutter teilnehmen konnte: der traurige Fall, über den die OÖNachrichten gestern berichteten, hat viele Leser berührt. "Meine Mama ist alleine im Altenheim gestorben", sagte der Sohn.

"Es gibt auch Möglichkeiten zur Sterbe- und Trauerbegleitung ohne physischen Kontakt", meldet sich zu diesem Thema Christina Grebe, die Vorsitzende des Landesverbandes Hospiz Oberösterreich zu Wort. Vom strengen Besuchsverbot, der in den oberösterreichischen Alten- und Pflegeheimen gilt, sind Palliativ- und Hospizeinrichtungen zwar ausgenommen. Doch die Ärztin kennt Fälle, bei denen wegen Corona auch Palliativpatienten auf einmal keine Besuche mehr bekamen, weil die Angehörigen behördlich abgesondert waren.

"Man kann mit den Betroffenen zum Beispiel über Skype, Zoom oder Videotelefonie in Kontakt bleiben", sagt Grebe. Auch Audionachrichten seien eine gute Variante. Oder die Enkelkinder basteln oder malen etwas Schönes, das den Patienten dann im Heim oder auf der Station überreicht wird.

Mobile Hospizteams helfen

Es gebe in Oberösterreich 18 mobile Hospizteams, die auf Wunsch zum Beispiel auch Besuche bei Sterbenden durchführen, wenn es den Angehörigen nicht möglich sei. Diese seien auch beratend und organisatorisch behilflich, wenn der Besuch im Palliativ- und Hospizbereich nur mit einem Antigen-Test möglich ist. "Man kann sich immer an die Hospizvereine wenden. Sie helfen, individuelle Lösungen zu finden", betont die Vorsitzende der Hospiz in Oberösterreich.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.